АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уфолог уличил NASA в редактировании снимков Нептуна и…
EUR 73.22 USD 66.00
Курс валют на 17.08.2019

Роман Капаклы перестал заниматься похудением Александры Черно

Герой «Дома-2» Роман Капаклы больше не хочет заниматься похудением своей приятельницы и коллеги по съемочной площадке Александры Черно. Именно к таким выводам пришли зрители, внимательно изучив свежие выпуски прославленной телестройки.
Роман Капаклы перестал заниматься похудением Александры Черно

Не секрет, что похудением Александры Черно на реалити-шоу «Дом-2» уже занималась уйма специалистов. В свое время возлюбленную Иосифа Оганесяна даже пытались соблазнить деньгами, пообещав, что за каждый сброшенный килограмм ей будут выплачивать 10 тысяч рублей.

Когда же у руководства «Дома-2» опускались руки, за преображение Черно брались участники проекта, которые до прихода в Периметр работали фитнес-тренерами. Так, к примеру, с Сашей уже работал бывший избранник ведущей проекта Юлии Ефременковой Сергей Кучеров, который «замуровывал» холодильник пассии Оганесяна и гонял ее в спортзал.

Впрочем, проблема заключается в том, что не только Кучеров не смог преобразить Черно. Следом за ним опозорился и Роман Капаклы. Во всяком случае, так считают поклонники «Дома-2».

Дело в том, что несколько месяцев назад Капаклы предложил Черно «специфическую» диету, которая сначала даже давала небольшие, но все-таки результаты. И если Роман до недавнего времени внимательно следил за тем, чем питается Саша, а также заставлял девушку еженедельно взвешиваться, то сейчас избранник Марины Африкантовой перестал обращать на все это внимание.

К слову, зрители «Дома-2» уверены, что сейчас Черно пытается отвлечь всех от своего похудения и диеты ежедневными скандалами с Оганесяном.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мать Тимати Симона Юнусова призвала подписчиков закончить "базар в…
В Сети появилось первое видео с новой LADA 4x4…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов: «Жена начинает задавать мне ненужные…
Роскосмос разработал и запатентовал способ маскировки…
Звезде Playboy Кире Шайн вырезали часть черепа и заменили металлической…
Взрыв газа в китайском ресторане унес жизни четырех…
В Сети показали фото совместного отдыха детей Кристины…
Анна Нетребко показала поклонникам шикарное азербайджанское…
Ученые: Велосипедный шлем повышает стремление человека к…
Полина Гагарина опубликовала фото без…
В Китае создали электросамокат, способный самостоятельно вернуться на зарядную…
Роман Капаклы перестал заниматься похудением Александры…
Минздрав предлагает создать на рабочих местах комнаты для борьбы со…
Яна Рудковская сняла видео для тех, кого интересует длина, ширина и размер ее…
Медики заявили, что малиновое варенье блокирует распространение клеток…
Николай Басков опубликовал видео с Таисией Повалий и Владимиром…
Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полеты на частном…
На Ольгу Бузову пожаловались в Генпрокуратуру за то, что она сравнила себя с…
"Очень красивая женщина": Любовь Успенская продемонстрировала свою фигуру в…
Китаянка заколола назвавшего ее толстой бойфренда…
Таисия Повалий откровенно рассказала об изменах…
Эксперты назвали продукты, бодрящие не хуже…
Дарья Мороз показала неприличный жест представителям "желтой…
В Крыму военные случайно запустили управляемую…
Лиза Галкина показала отцу свои познания во французском…
Небольшое пятно над губой женщины оказалось признаком…
Ученые создали клеящиеся на кожу датчики для отслеживания состояния…
Митя Фомин готов стать отцом ребенка Любови…
Прототип обновленного McLaren 720S вывели для тестов на…
«Мастер и Маргарита» может стать самым дорогим фильмом в истории российского…
Наталья Подольская поделилась редкой фотографией трех поколений…
Infiniti готовит к выпуску новый кросс-купе с индексом…
Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти рассказала о влиянии рака на ее семейные…
Катя Гордон раскритиковала звезд за глупые публикации в…
Redmi готовит производство собственного…
Лю Кана в экранизации видеоигры «Mortal Kombat» сыграет Луди…
Специалисты назвали самую концерогенную бытовую…
В продаже появился смартфон Nubia Z20 с двумя…
Валерий Сюткин раскритиковал современное поколение за…
Худенькая Полина Гагарина опубликовала фото в…
Просмотреть все новости