Роман Капаклы перестал заниматься похудением Александры Черно





Не секрет, что похудением Александры Черно на реалити-шоу «Дом-2» уже занималась уйма специалистов. В свое время возлюбленную Иосифа Оганесяна даже пытались соблазнить деньгами, пообещав, что за каждый сброшенный килограмм ей будут выплачивать 10 тысяч рублей.Когда же у руководства «Дома-2» опускались руки, за преображение Черно брались участники проекта, которые до прихода в Периметр работали фитнес-тренерами. Так, к примеру, с Сашей уже работал бывший избранник ведущей проекта Юлии Ефременковой Сергей Кучеров, который «замуровывал» холодильник пассии Оганесяна и гонял ее в спортзал.Впрочем, проблема заключается в том, что не только Кучеров не смог преобразить Черно. Следом за ним опозорился и Роман Капаклы. Во всяком случае, так считают поклонники «Дома-2».Дело в том, что несколько месяцев назад Капаклы предложил Черно «специфическую» диету, которая сначала даже давала небольшие, но все-таки результаты. И если Роман до недавнего времени внимательно следил за тем, чем питается Саша, а также заставлял девушку еженедельно взвешиваться, то сейчас избранник Марины Африкантовой перестал обращать на все это внимание.К слову, зрители «Дома-2» уверены, что сейчас Черно пытается отвлечь всех от своего похудения и диеты ежедневными скандалами с Оганесяном.