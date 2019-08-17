Ученые: Велосипедный шлем повышает стремление человека к риску





Ученые провели масштабный эксперимент, в рамках которого участникам в шлемах и без них было предложено сыграть в карточную игру, делая при этом безопасные или рискованные ставки. Как оказалось, те из участников, на которых были надеты велосипедные шлемы, значительно чаще выбирали рискованный сценарий действий. Вместе с тем, электроэнцефалограмма показала, что подобное поведение было вызвано пониженной активностью участков мозга, отвечающих за когнитивный контроль.Основываясь на результатах этого исследования, ученые рекомендуют велосипедистам помнить о том, что надетый на голову шлем еще не гарантирует полной безопасности, при этом одно только его наличие может провоцировать человека на совершение более рискованных поступков. В качестве примера приводятся случаи, когда велосипедисты в шлемах развивают более высокую скорость движения, рискуя при этом получить значительно более серьезные телесные повреждения, чем те, кто ездит без этого защитного аксессуара.