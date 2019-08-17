Яна Рудковская сняла видео для тех, кого интересует длина, ширина и размер ее ног

Яна Рудковская любит хвастаться своей роскошной жизнью в социальных сетях. За такие посты ее часто критикуют и обсуждают хейтеры. Накануне продюсер опубликовала в Instagram видео, на котором она запечатлена в чёрном коротком платье. В комментарии возлюбленная Евгения Плющенко написала, что сняла данный ролик специально для тех людей, которые интересуются длиной, шириной, размером ног и ее коленями. Она призвала недругов взять лупу и искать недостатки.Яна Рудковская отметила, что ее рост - 168 см, а размер ноги - 36,5. Также она добавила, что вполне довольна своими параметрами. В конце знаменитость написала, что если ее недруги в 44 года будут выглядеть лучше, она будет только рада за них. Поклонники посоветовали продюсеру не реагировать на критику хейтеров. Видео уже просмотрели более 408 000 пользователей Сети.