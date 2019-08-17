Яна Рудковская сняла видео для тех, кого интересует длина, ширина и размер ее ног
Яна Рудковская опубликовала на странице своего Instagram видео, снятое для тех, кого интересует длина, ширина и размер ее ног. Фанаты знаменитости пришли в восторг от ее поста.
Яна Рудковская любит хвастаться своей роскошной жизнью в социальных сетях. За такие посты ее часто критикуют и обсуждают хейтеры. Накануне продюсер опубликовала в Instagram видео, на котором она запечатлена в чёрном коротком платье. В комментарии возлюбленная Евгения Плющенко написала, что сняла данный ролик специально для тех людей, которые интересуются длиной, шириной, размером ног и ее коленями. Она призвала недругов взять лупу и искать недостатки.
Яна Рудковская отметила, что ее рост - 168 см, а размер ноги - 36,5. Также она добавила, что вполне довольна своими параметрами. В конце знаменитость написала, что если ее недруги в 44 года будут выглядеть лучше, она будет только рада за них. Поклонники посоветовали продюсеру не реагировать на критику хейтеров. Видео уже просмотрели более 408 000 пользователей Сети.
Яна Рудковская любит хвастаться своей роскошной жизнью в социальных сетях. За такие посты ее часто критикуют и обсуждают хейтеры. Накануне продюсер опубликовала в Instagram видео, на котором она запечатлена в чёрном коротком платье. В комментарии возлюбленная Евгения Плющенко написала, что сняла данный ролик специально для тех людей, которые интересуются длиной, шириной, размером ног и ее коленями. Она призвала недругов взять лупу и искать недостатки.
Яна Рудковская отметила, что ее рост - 168 см, а размер ноги - 36,5. Также она добавила, что вполне довольна своими параметрами. В конце знаменитость написала, что если ее недруги в 44 года будут выглядеть лучше, она будет только рада за них. Поклонники посоветовали продюсеру не реагировать на критику хейтеров. Видео уже просмотрели более 408 000 пользователей Сети.