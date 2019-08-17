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Лариса Вербицкая сравнила людей с садами

Известная российская телеведущая Лариса Вербицкая на своей страничке в социальной сети Instagram взялась поразмышлять об индивидуальности каждого человека. Знаменитость отметила, что в мире нет двух одинаковых людей, сравнив их с садами.
Лариса Вербицкая сравнила людей с садами

На опубликованном Ларисой Вербицкой снимке, она позирует с вдумчивым выражением лица у молодых берез, а прямо за спиной звезды отечественного ТВ раскинулся утопающий в разнообразии красок парк. В подписи к этой публикации телеведущая подчеркнула, что люди, как и сады, бывают лишь похожими друг на друга, а вот полностью одинаковых не бывает в природе. «Сады и люди, мы все такие разные. Двух одинаковых не бывает», - гласит подпись звезды.

Многие из поклонников Вербицкой согласились с этим предположением. В комментариях к посту подписчики выразили уверенность в том, что люди индивидуальны, а похожими их делают лишь искренность, порядочные мысли и достойные поступки. Здесь же фанаты сошлись во мнении о том, что сама Лариса Вербицкая является достойным примером для подражания, а также признались, что всегда с нетерпением ждут ее новых публикаций, которые наталкивают на размышления о самых важных в жизни вещах.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:38

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