Лариса Вербицкая сравнила людей с садами

На опубликованном Ларисой Вербицкой снимке, она позирует с вдумчивым выражением лица у молодых берез, а прямо за спиной звезды отечественного ТВ раскинулся утопающий в разнообразии красок парк. В подписи к этой публикации телеведущая подчеркнула, что люди, как и сады, бывают лишь похожими друг на друга, а вот полностью одинаковых не бывает в природе., - гласит подпись звезды.Многие из поклонников Вербицкой согласились с этим предположением. В комментариях к посту подписчики выразили уверенность в том, что люди индивидуальны, а похожими их делают лишь искренность, порядочные мысли и достойные поступки. Здесь же фанаты сошлись во мнении о том, что сама Лариса Вербицкая является достойным примером для подражания, а также признались, что всегда с нетерпением ждут ее новых публикаций, которые наталкивают на размышления о самых важных в жизни вещах.