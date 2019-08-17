Минздрав предлагает создать на рабочих местах комнаты для борьбы со стрессом
Минздрав предлагает создать на рабочих местах специальные комнаты для борьбы со стрессом. Подобные рекомендации по улучшению условий труда были внесены в программу «Укрепление здоровья работающих».
Сотрудники Министерства Здравоохранения РФ отмечают, что работники, которые очень устают на работе, больше подвержены стрессу и чаще совершают ошибки. Для того, чтобы избежать конфликтов, вызванных эмоциональным перенапряжением, а также наладить продуктивность труда, специалисты рекомендуют работодателям сделать специальные комнаты для отдыха сотрудников.
Минздрав внес рекомендацию по созданию помещений для борьбы со стрессом в программу «Укрепление здоровья работающих», которая как раз и направлена на создание оптимальных условий для наиболее эффективного и комфортного труда. По мнению экспертов, комнаты, в которых сотрудники фирм или компаний смогут физически отдыхать, делать упражнения, пить чай или просто лежать в массажном кресле, будут в состоянии решить множество проблем, связанных с переутомлением на рабочем месте. Подобное нововведение поможет создать благоприятную атмосферу в коллективе, а также эмоционально разгрузить работников.
Сотрудники Министерства Здравоохранения РФ отмечают, что работники, которые очень устают на работе, больше подвержены стрессу и чаще совершают ошибки. Для того, чтобы избежать конфликтов, вызванных эмоциональным перенапряжением, а также наладить продуктивность труда, специалисты рекомендуют работодателям сделать специальные комнаты для отдыха сотрудников.
Минздрав внес рекомендацию по созданию помещений для борьбы со стрессом в программу «Укрепление здоровья работающих», которая как раз и направлена на создание оптимальных условий для наиболее эффективного и комфортного труда. По мнению экспертов, комнаты, в которых сотрудники фирм или компаний смогут физически отдыхать, делать упражнения, пить чай или просто лежать в массажном кресле, будут в состоянии решить множество проблем, связанных с переутомлением на рабочем месте. Подобное нововведение поможет создать благоприятную атмосферу в коллективе, а также эмоционально разгрузить работников.
Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:28