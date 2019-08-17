Минздрав предлагает создать на рабочих местах комнаты для борьбы со стрессом





Сотрудники Министерства Здравоохранения РФ отмечают, что работники, которые очень устают на работе, больше подвержены стрессу и чаще совершают ошибки. Для того, чтобы избежать конфликтов, вызванных эмоциональным перенапряжением, а также наладить продуктивность труда, специалисты рекомендуют работодателям сделать специальные комнаты для отдыха сотрудников.Минздрав внес рекомендацию по созданию помещений для борьбы со стрессом в программу «Укрепление здоровья работающих», которая как раз и направлена на создание оптимальных условий для наиболее эффективного и комфортного труда. По мнению экспертов, комнаты, в которых сотрудники фирм или компаний смогут физически отдыхать, делать упражнения, пить чай или просто лежать в массажном кресле, будут в состоянии решить множество проблем, связанных с переутомлением на рабочем месте. Подобное нововведение поможет создать благоприятную атмосферу в коллективе, а также эмоционально разгрузить работников.