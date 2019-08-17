Звезде Playboy Кире Шайн вырезали часть черепа и заменили металлической пластиной
Модель журнала для взрослых Playboy Кира Шайн долгое время боролась с опухолью мозга. В результате девушке вырезали новообразование, что позволило ей вернуться к полноценной жизни. Она рассказала, как ей вырезали часть кости черепа, заменив ее металлической пластиной.
Кира Шайн сумела стать не только звездой популярного глянца, она также развивает карьеру телеведущей и певицы. И за этим успехом стоят серьезные трудности, которые девушке пришлось преодолеть в прошлом, сообщает «СтарХит». В 26-летнем возрасте у нее выявили опухоль мозга.
«Однажды я поняла, что во мне что-то меняется, я об этом всем говорила. Голова ужасно болела, не помогали даже таблетки», - вспоминает знаменитость. А после начались настоящие проблемы. Спустя какое-то время у Киры Шайн отнялась левая сторона тела. Испугавшись возможного инсульта, девушка сразу же обратилась за помощью к медикам. Так у нее и выявили опухоль.
Операцию по удалению новообразования модель перенесла в августе. «Врачи вскрыли мне черепную коробку, а после поврежденную часть кости заменили металлической пластиной», - вспоминает Кира Шайн.
Кира Шайн сумела стать не только звездой популярного глянца, она также развивает карьеру телеведущей и певицы. И за этим успехом стоят серьезные трудности, которые девушке пришлось преодолеть в прошлом, сообщает «СтарХит». В 26-летнем возрасте у нее выявили опухоль мозга.
«Однажды я поняла, что во мне что-то меняется, я об этом всем говорила. Голова ужасно болела, не помогали даже таблетки», - вспоминает знаменитость. А после начались настоящие проблемы. Спустя какое-то время у Киры Шайн отнялась левая сторона тела. Испугавшись возможного инсульта, девушка сразу же обратилась за помощью к медикам. Так у нее и выявили опухоль.
Операцию по удалению новообразования модель перенесла в августе. «Врачи вскрыли мне черепную коробку, а после поврежденную часть кости заменили металлической пластиной», - вспоминает Кира Шайн.