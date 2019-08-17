Звезде Playboy Кире Шайн вырезали часть черепа и заменили металлической пластиной





Кира Шайн сумела стать не только звездой популярного глянца, она также развивает карьеру телеведущей и певицы. И за этим успехом стоят серьезные трудности, которые девушке пришлось преодолеть в прошлом, сообщает «СтарХит». В 26-летнем возрасте у нее выявили опухоль мозга., - вспоминает знаменитость. А после начались настоящие проблемы. Спустя какое-то время у Киры Шайн отнялась левая сторона тела. Испугавшись возможного инсульта, девушка сразу же обратилась за помощью к медикам. Так у нее и выявили опухоль.Операцию по удалению новообразования модель перенесла в августе., - вспоминает Кира Шайн.