Анна Нетребко показала поклонникам шикарное азербайджанское застолье

Рассказав о шикарном застолье, участницей которого ей довелось стать, артистка отметила, что азербайджанцы едят практически везде и всегда, и непременно очень много., - призналась Анна Нетребко.На показанных певицей снимках многообразие блюд действительно выглядит не просто богато, но и весьма аппетитно. В комментариях под этой публикацией поклонники артистки признались, что для многих из них такие ситуации порой становятся самыми страшными. Другие же подчеркнули, что именно так и должно выглядеть знаменитое восточное гостеприимство.