Анна Нетребко показала поклонникам шикарное азербайджанское застолье
Известная оперная певица Анна Нетребко в эти дни отдыхает в Азербайджане. Накануне на ее страничке в социальной сети Instagram появилась целая серия снимков богатого азербайджанского застолья с очень аппетитными блюдами.
Рассказав о шикарном застолье, участницей которого ей довелось стать, артистка отметила, что азербайджанцы едят практически везде и всегда, и непременно очень много. «И, разумеется, все это очень вкусно. Никаких диет или вегетарианцев. Огромное количество мяса, немало сладостей, овощей и хлеба. Мы оттуда катимся шарами», - призналась Анна Нетребко.
На показанных певицей снимках многообразие блюд действительно выглядит не просто богато, но и весьма аппетитно. В комментариях под этой публикацией поклонники артистки признались, что для многих из них такие ситуации порой становятся самыми страшными. Другие же подчеркнули, что именно так и должно выглядеть знаменитое восточное гостеприимство.
Рассказав о шикарном застолье, участницей которого ей довелось стать, артистка отметила, что азербайджанцы едят практически везде и всегда, и непременно очень много. «И, разумеется, все это очень вкусно. Никаких диет или вегетарианцев. Огромное количество мяса, немало сладостей, овощей и хлеба. Мы оттуда катимся шарами», - призналась Анна Нетребко.
На показанных певицей снимках многообразие блюд действительно выглядит не просто богато, но и весьма аппетитно. В комментариях под этой публикацией поклонники артистки признались, что для многих из них такие ситуации порой становятся самыми страшными. Другие же подчеркнули, что именно так и должно выглядеть знаменитое восточное гостеприимство.