"Очень красивая женщина": Любовь Успенская продемонстрировала свою фигуру в купальнике
Любовь Успенская продемонстрировала на странице в Instagram свою фигуру в купальнике и заявила, что считает себя очень красивой женщиной. Подписчики высоко оценили публикацию певицы.
Любовь Успенская любит хвастаться своей фигурой в социальных сетях. На данный момент певица находится на отдыхе. Недавно она опубликовала на странице своего Instagram видео. Ролик состоит из нескольких фотографий исполнительницы в купальнике с бордовым рисунком. Свой образ знаменитость дополнила ярко-красной помадой и солнцезащитными очками. Также на видео она наложила свою композицию под названием "Очень красивая женщина". В комментарии Любовь Успенская написала, что каждая девушка индивидуальна и уникальна.
В конце своего поста знаменитость посоветовала фанатам не терять веры в себя и свою красоту, а также любить собственное тело, потому что "очень красивая женщина долго одна не будет". Поклонники поблагодарили певицу за совет. За короткий промежуток времени видео просмотрели более 156 000 пользователей Сети.
Любовь Успенская любит хвастаться своей фигурой в социальных сетях. На данный момент певица находится на отдыхе. Недавно она опубликовала на странице своего Instagram видео. Ролик состоит из нескольких фотографий исполнительницы в купальнике с бордовым рисунком. Свой образ знаменитость дополнила ярко-красной помадой и солнцезащитными очками. Также на видео она наложила свою композицию под названием "Очень красивая женщина". В комментарии Любовь Успенская написала, что каждая девушка индивидуальна и уникальна.
В конце своего поста знаменитость посоветовала фанатам не терять веры в себя и свою красоту, а также любить собственное тело, потому что "очень красивая женщина долго одна не будет". Поклонники поблагодарили певицу за совет. За короткий промежуток времени видео просмотрели более 156 000 пользователей Сети.