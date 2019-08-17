"Очень красивая женщина": Любовь Успенская продемонстрировала свою фигуру в купальнике

Любовь Успенская любит хвастаться своей фигурой в социальных сетях. На данный момент певица находится на отдыхе. Недавно она опубликовала на странице своего Instagram видео. Ролик состоит из нескольких фотографий исполнительницы в купальнике с бордовым рисунком. Свой образ знаменитость дополнила ярко-красной помадой и солнцезащитными очками. Также на видео она наложила свою композицию под названием "Очень красивая женщина". В комментарии Любовь Успенская написала, что каждая девушка индивидуальна и уникальна.В конце своего поста знаменитость посоветовала фанатам не терять веры в себя и свою красоту, а также любить собственное тело, потому что "очень красивая женщина долго одна не будет". Поклонники поблагодарили певицу за совет. За короткий промежуток времени видео просмотрели более 156 000 пользователей Сети.