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Николай Басков опубликовал видео с Таисией Повалий и Владимиром Зеленским

Николай Басков опубликовал «ностальгическое» видео с Таисией Повалий и Владимиром Зеленским. Певец вспомнил свой дуэт с «золотым голосом» украинской эстрады и пообещал фанатам, что они «еще не раз споют на бис».
Николай Басков опубликовал видео с Таисией Повалий и Владимиром Зеленским

Народный артист России Николай Басков нашел в личных архивах старое видео, сделанное на шоу «95 квартал», участником которого раньше был Владимир Зеленский. В ролике запечатлен нынешний президент Украины, популярная певица Таисия Повалий и сам «золотой голос России».

В опубликованном на странице в Instagram Баскова «ностальгическом» видео можно увидеть тот выпуск передачи Зеленского, где комик общается с обоими артистами эстрады по очереди. Юморист сначала разговаривает с Таисией Повалий, а потом «переключается» на шутки с Басковым.

Сам отечественный исполнитель отметил, что гордится возможностью спеть дуэтом со звездой украинской эстрады, а также надеется на продолжение плодотворного творческого союза с певицей. Николай Басков пообещал поклонникам, что знаменитости «еще не раз споют на бис», а фолловеры, в свою очередь, признались, что будут с нетерпением ждать новой композиции от любимых певцов.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:08

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