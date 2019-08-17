Николай Басков опубликовал видео с Таисией Повалий и Владимиром Зеленским

Народный артист России Николай Басков нашел в личных архивах старое видео, сделанное на шоу «95 квартал», участником которого раньше был Владимир Зеленский. В ролике запечатлен нынешний президент Украины, популярная певица Таисия Повалий и сам «золотой голос России».В опубликованном на странице в Instagram Баскова «ностальгическом» видео можно увидеть тот выпуск передачи Зеленского, где комик общается с обоими артистами эстрады по очереди. Юморист сначала разговаривает с Таисией Повалий, а потом «переключается» на шутки с Басковым.Сам отечественный исполнитель отметил, что гордится возможностью спеть дуэтом со звездой украинской эстрады, а также надеется на продолжение плодотворного творческого союза с певицей. Николай Басков пообещал поклонникам, что знаменитости «еще не раз споют на бис», а фолловеры, в свою очередь, признались, что будут с нетерпением ждать новой композиции от любимых певцов.