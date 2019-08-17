Медики заявили, что малиновое варенье блокирует распространение клеток рака





Как оказалось, данный продукт является прекрасным антиоксидантом, помогающим избежать распространение онкологии. Кроме того, увеличиваются защитные функции организма, так как варенье обладает и бактерицидными свойствами. Медь, которой богата малина, также хорошо повлияет на здоровье кожи. Вдобавок к этому, ягода полезна при лечении недугов почек, суставов и радикулита.Натуральное варенье из этого плода поможет избежать старения клеток и тканей, а также будет препятствовать образованию тромбов. Во многих случаях малина поможет избавиться от отёков с помощью своих мочегонных свойств. Малиновое варенье укрепляет иммунитет и позволяет организму быстрее справляться с простудой, подытожили специалисты.