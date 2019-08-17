Медики заявили, что малиновое варенье блокирует распространение клеток рака
Благодаря малиновому варенью блокируется распространение раковых клеток. Об этом заявили зарубежные исследователи после проведения соответствующей научной работы.
Как оказалось, данный продукт является прекрасным антиоксидантом, помогающим избежать распространение онкологии. Кроме того, увеличиваются защитные функции организма, так как варенье обладает и бактерицидными свойствами. Медь, которой богата малина, также хорошо повлияет на здоровье кожи. Вдобавок к этому, ягода полезна при лечении недугов почек, суставов и радикулита.
Натуральное варенье из этого плода поможет избежать старения клеток и тканей, а также будет препятствовать образованию тромбов. Во многих случаях малина поможет избавиться от отёков с помощью своих мочегонных свойств. Малиновое варенье укрепляет иммунитет и позволяет организму быстрее справляться с простудой, подытожили специалисты.
Как оказалось, данный продукт является прекрасным антиоксидантом, помогающим избежать распространение онкологии. Кроме того, увеличиваются защитные функции организма, так как варенье обладает и бактерицидными свойствами. Медь, которой богата малина, также хорошо повлияет на здоровье кожи. Вдобавок к этому, ягода полезна при лечении недугов почек, суставов и радикулита.
Натуральное варенье из этого плода поможет избежать старения клеток и тканей, а также будет препятствовать образованию тромбов. Во многих случаях малина поможет избавиться от отёков с помощью своих мочегонных свойств. Малиновое варенье укрепляет иммунитет и позволяет организму быстрее справляться с простудой, подытожили специалисты.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 10:14