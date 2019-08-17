Дарья Мороз показала неприличный жест представителям "желтой прессы"
Дарья Мороз показала в своем Instagram-аккаунте неприличный жест представителям "желтой прессы". Фанаты восхитились выдержкой знаменитой актрисы.
Дарья Мороз активно пользуется социальными сетями. Она часто общается с подписчиками и держит их в курсе всего, что происходит в ее жизни. Недавно актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте новую черно-белую фотографию. На снимке Дарья Мороз смотрит прямо в камеру и показывает неприличный жест, выдвинув средний палец. В комментарии знаменитость написала, что представителям "желтой прессы" пора прекратить выуживать фразы из контекста и писать неправду, им просто необходимо заняться настоящей работой.
Преданные поклонники согласились со словами актрисы. Многие отметили, что Дарья Мороз достойно ответила своим недругам и восхитились ее выдержкой. Некоторые посоветовали знаменитости не обращать внимание на завистников. Всего за несколько часов публикация набрала более 9 000 лайков.
Дарья Мороз активно пользуется социальными сетями. Она часто общается с подписчиками и держит их в курсе всего, что происходит в ее жизни. Недавно актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте новую черно-белую фотографию. На снимке Дарья Мороз смотрит прямо в камеру и показывает неприличный жест, выдвинув средний палец. В комментарии знаменитость написала, что представителям "желтой прессы" пора прекратить выуживать фразы из контекста и писать неправду, им просто необходимо заняться настоящей работой.
Преданные поклонники согласились со словами актрисы. Многие отметили, что Дарья Мороз достойно ответила своим недругам и восхитились ее выдержкой. Некоторые посоветовали знаменитости не обращать внимание на завистников. Всего за несколько часов публикация набрала более 9 000 лайков.