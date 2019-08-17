Таисия Повалий откровенно рассказала об изменах мужу





По словам Таисии Повалий, их отношения с первым супругом складывались довольно странно. Никто из них не захотел прервать свою эстрадную карьеру, поэтому они не виделись месяцами. Артистка уверена, что о семье в таком случае говорить не приходится., - вспоминает певица.Ведущий программы напомнил Таисии Повалий о словах ее первого супруга, который утверждал, что догадывался об изменах, да и сама она не отпиралась., - подчеркнула артистка.