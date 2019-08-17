Таисия Повалий откровенно рассказала об изменах мужу
Певица Таисия Повалий накануне стала героем шоу «Судьба человека», которое выходит в эфир на канале «Россия 1». В беседе с ведущим Борисом Корчевниковым артистка призналась, что изменяла своему первому супругу, известному музыканту Владимиру Повалию.
По словам Таисии Повалий, их отношения с первым супругом складывались довольно странно. Никто из них не захотел прервать свою эстрадную карьеру, поэтому они не виделись месяцами. Артистка уверена, что о семье в таком случае говорить не приходится. «Однажды перед съемками новогоднего концерта ко мне подошел молодой человек в красном свитере с огромными ресницами. Позднее я узнала, что это был продюсер Игорь Лихута. Он говорил, что давно хотел со мной познакомиться, а я сначала даже не обратила на него внимания. Спустя неделю он мне позвонил и мы разговаривали целый час. Так завязался роман», - вспоминает певица.
Ведущий программы напомнил Таисии Повалий о словах ее первого супруга, который утверждал, что догадывался об изменах, да и сама она не отпиралась. «Да, я сразу обо всем ему рассказала», - подчеркнула артистка.
По словам Таисии Повалий, их отношения с первым супругом складывались довольно странно. Никто из них не захотел прервать свою эстрадную карьеру, поэтому они не виделись месяцами. Артистка уверена, что о семье в таком случае говорить не приходится. «Однажды перед съемками новогоднего концерта ко мне подошел молодой человек в красном свитере с огромными ресницами. Позднее я узнала, что это был продюсер Игорь Лихута. Он говорил, что давно хотел со мной познакомиться, а я сначала даже не обратила на него внимания. Спустя неделю он мне позвонил и мы разговаривали целый час. Так завязался роман», - вспоминает певица.
Ведущий программы напомнил Таисии Повалий о словах ее первого супруга, который утверждал, что догадывался об изменах, да и сама она не отпиралась. «Да, я сразу обо всем ему рассказала», - подчеркнула артистка.