Лиза Галкина показала отцу свои познания во французском языке
Накануне на фан-страничке Лизы Галкиной, дочери певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина, в социальной сети Instagram был опубликован довольно забавный видеоролик. На показанных кадрах юная Лиза демонстрирует своему отцу прогресс в изучении французского языка.
Сообщается, что звездные родители хотят научить Лизу разговаривать на французском еще с детского возраста, поэтому девочка посещает репетитора. Накануне телеведущий Максим Галкин взялся проверять, чему дочь уже научилась. «Как у тебя с французским? Что-нибудь уже говорить можешь?», - спросил Галкин Лизу. На что девочка ответила: «Нормально».
В конце этого забавного видео Лиза Галкина также решила показать родителю, что упражняется не только во французском, но и в английском языке: «Я знаю как по-английски «чашка». Сам Галкин отреагировал на это заявление дочери с нескрываемым удивлением, начав спрашивать, где она этому научилась.
Сообщается, что звездные родители хотят научить Лизу разговаривать на французском еще с детского возраста, поэтому девочка посещает репетитора. Накануне телеведущий Максим Галкин взялся проверять, чему дочь уже научилась. «Как у тебя с французским? Что-нибудь уже говорить можешь?», - спросил Галкин Лизу. На что девочка ответила: «Нормально».
В конце этого забавного видео Лиза Галкина также решила показать родителю, что упражняется не только во французском, но и в английском языке: «Я знаю как по-английски «чашка». Сам Галкин отреагировал на это заявление дочери с нескрываемым удивлением, начав спрашивать, где она этому научилась.