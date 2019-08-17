Лиза Галкина показала отцу свои познания во французском языке

Сообщается, что звездные родители хотят научить Лизу разговаривать на французском еще с детского возраста, поэтому девочка посещает репетитора. Накануне телеведущий Максим Галкин взялся проверять, чему дочь уже научилась., - спросил Галкин Лизу. На что девочка ответила:В конце этого забавного видео Лиза Галкина также решила показать родителю, что упражняется не только во французском, но и в английском языке:. Сам Галкин отреагировал на это заявление дочери с нескрываемым удивлением, начав спрашивать, где она этому научилась.