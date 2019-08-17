Небольшое пятно над губой женщины оказалось признаком рака





Трейси Френч из Аркадии, Канада, даже не предполагала, что маленький бледно-розовый прыщ над губой может быть симптомом какого-либо заболевания. В течение нескольких лет женщина не придавала большого значения косметическому дефекту, но так как он все не исчезал – решила показаться дерматологу. Врач мисс Френч Ширли Чи сначала решил, что новообразование не несет никакой угрозы для здоровья пациентки, однако спустя некоторое время «прыщ» стал видоизменятся: побелел и покрылся струпьями.Происходящее заставило дерматолога предположить, что бледно-розовое пятно может быть признаком рака кожи, поэтому Трейси Френч была назначена биопсия. Результаты обследования подтвердили, что у женщины развилось онкологическое заболевание: злокачественная опухоль эпидермальных кератиноцитов (плоскоклеточный рак). Благодаря тому, что площадь поражения тканей была небольшой, новообразование было удалено хирургически, и сейчас жительница Канады полностью здорова.После поставленного диагноза и перенесенной операции Трейси Френч начала более внимательно относиться к своему телу и возникновению разного рода покраснений, предпочитая купировать болезнь на ранней стадии. Кроме того, по совету врача-дерматолога, женщина начала регулярно пользоваться солнцезащитным кремом и не принимать солнечные ванны в часы повышенной солнечной активности.