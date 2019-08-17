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Небольшое пятно над губой женщины оказалось признаком рака

Жительница Канады несколько лет игнорировала «прыщик», пока по совету своего дерматолога не сделала биопсию. Небольшое пятно над губой женщины оказалось первым признаком рака кожи.
Небольшое пятно над губой женщины оказалось признаком рака

Трейси Френч из Аркадии, Канада, даже не предполагала, что маленький бледно-розовый прыщ над губой может быть симптомом какого-либо заболевания. В течение нескольких лет женщина не придавала большого значения косметическому дефекту, но так как он все не исчезал – решила показаться дерматологу. Врач мисс Френч Ширли Чи сначала решил, что новообразование не несет никакой угрозы для здоровья пациентки, однако спустя некоторое время «прыщ» стал видоизменятся: побелел и покрылся струпьями.

Происходящее заставило дерматолога предположить, что бледно-розовое пятно может быть признаком рака кожи, поэтому Трейси Френч была назначена биопсия. Результаты обследования подтвердили, что у женщины развилось онкологическое заболевание: злокачественная опухоль эпидермальных кератиноцитов (плоскоклеточный рак). Благодаря тому, что площадь поражения тканей была небольшой, новообразование было удалено хирургически, и сейчас жительница Канады полностью здорова.

После поставленного диагноза и перенесенной операции Трейси Френч начала более внимательно относиться к своему телу и возникновению разного рода покраснений, предпочитая купировать болезнь на ранней стадии. Кроме того, по совету врача-дерматолога, женщина начала регулярно пользоваться солнцезащитным кремом и не принимать солнечные ванны в часы повышенной солнечной активности.



 
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Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:55

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