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Ученые создали клеящиеся на кожу датчики для отслеживания состояния здоровья

Ученые из университета в Стэнфорде создали клеящиеся на кожу датчики, отслеживающие в постоянном режиме состояние здоровья. Создатели рассказали, что сперва изобретение будет применяться в медицинских учреждениях.

Для демонстрации этой технологии эксперты закрепили датчик на запястье и животе добровольца, чтобы следить за сердцебиением и его дыханием. Благодаря этому можно было определить растяжение и сокращение кожного покрова при каждом ударе сердца. Подобным образом изобретение, закрепленное на локтях и коленях испытуемого, отслеживает движение рук и ног, измеряя сжатие и расслабление кожи, что соответствует работе определенной мышцы. По словам автора исследования Женана Бао, датчик, который получил название BodyNet, сперва будет применяться в медицинских заведениях для наблюдения за состоянием пациентов с нарушенным сном или больным сердцем.

На данный момент исследователи работают над созданием новой наклейки, которая будет анализировать пот и другие выделения, для контролирования таких переменных, как стресс и температура тела. В конечном итоге ученые хотят изобрести набор беспроводных датчиков, прилипающих к коже и работающих в сочетании с "умной одеждой", для более точного измерения широкого спектра показателей здоровья.



 
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Наука
Добавил: Хаджиогло Анна Сегодня, 08:48

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