Митя Фомин готов стать отцом ребенка Любови Успенской





Как признается сама Любовь Успенская, она и сама обеспокоена вопросом о том, когда же она станет мамой во второй раз. Тем более, в столь почтенном возрасте с решением этого вопроса медлить нельзя. Вот только выбор потенциального отца будущего ребенка певицы будет не так прост, ведь рожать от первого встречного артистка категорически не хочет. И если раньше в качестве донора для нее рассматривали персону сверстника Успенской 68-летнего Газманова, то сейчас заговорили о появлении нового кандидата. О своей готовности стать отцом потенциального ребенка Любови Успенской заявил Митя Фомин.Молодой певец, как сообщает издание, готов сделать это лишь естественным способом, а не через пробирку. Здоровья и сил на полноценный половой акт у артиста достаточно. Саму Успенскую это предложение обрадовало. Она даже пообещала артисту, что обязательно рассмотрит его кандидатуру и даст ответ.