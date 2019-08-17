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Митя Фомин готов стать отцом ребенка Любови Успенской

В отечественном шоу-бизнесе в последнее время довольно активно обсуждают будущую беременность королевы шансона Любови Успенской. Сама певица продолжает искать мужчину, который мог бы стать ее будущему ребенку отцом. Накануне о своей готовности помочь в этом вопросе высказался Митя Фомин, передает «Собеседник».

Как признается сама Любовь Успенская, она и сама обеспокоена вопросом о том, когда же она станет мамой во второй раз. Тем более, в столь почтенном возрасте с решением этого вопроса медлить нельзя. Вот только выбор потенциального отца будущего ребенка певицы будет не так прост, ведь рожать от первого встречного артистка категорически не хочет. И если раньше в качестве донора для нее рассматривали персону сверстника Успенской 68-летнего Газманова, то сейчас заговорили о появлении нового кандидата. О своей готовности стать отцом потенциального ребенка Любови Успенской заявил Митя Фомин.

Молодой певец, как сообщает издание, готов сделать это лишь естественным способом, а не через пробирку. Здоровья и сил на полноценный половой акт у артиста достаточно. Саму Успенскую это предложение обрадовало. Она даже пообещала артисту, что обязательно рассмотрит его кандидатуру и даст ответ.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:37

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