АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уфолог уличил NASA в редактировании снимков Нептуна и…
EUR 73.22 USD 66.00
Курс валют на 17.08.2019

Прототип обновленного McLaren 720S вывели для тестов на Нюрбургринг

На всемирно известной трассе Нюрбургринг в Германии накануне был замечен прототип обновленного британского суперкара McLaren 720S. Не исключено, что речь идет о новом исполнении модели, получившем так называемый «длинный хвост».

Немногим ранее зарубежная пресса уже сообщала, что инженеры McLaren работают над новой версией суперкара 720S, которая получит «длинный хвост» и соответствующую приставку в названии. Иными словами, речь шла о модели McLaren 720S Long Tail. Изменения при выпуске таких моделей заключаются в удлинении их задней части.

Кроме того, о возможном выпуске версии McLaren 720S Long Tail ранее говорил и гендиректор британской марки Майк Флевитт. По его словам, в 2017 году модель McLaren 625 Long Tail с таким же «длинным хвостом» имела большой успех, поэтому не исключено появление такой же версии для уже вышедшего на тот момент McLaren 720S.

Теперь же, судя по тому, что новая машина уже проходит испытания «коварным» Нюрбургрингом, есть основания полагать, что ее могут официально представить еще до конца текущего года.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:27

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Небольшое пятно над губой женщины оказалось признаком…
Ученые создали клеящиеся на кожу датчики для отслеживания состояния…
Митя Фомин готов стать отцом ребенка Любови…
Прототип обновленного McLaren 720S вывели для тестов на…
«Мастер и Маргарита» может стать самым дорогим фильмом в истории российского…
Наталья Подольская поделилась редкой фотографией трех поколений…
Infiniti готовит к выпуску новый кросс-купе с индексом…
Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти рассказала о влиянии рака на ее семейные…
Катя Гордон раскритиковала звезд за глупые публикации в…
Redmi готовит производство собственного…
Лю Кана в экранизации видеоигры «Mortal Kombat» сыграет Луди…
Специалисты назвали самую концерогенную бытовую…
В продаже появился смартфон Nubia Z20 с двумя…
Валерий Сюткин раскритиковал современное поколение за…
Худенькая Полина Гагарина опубликовала фото в…
Эксперты дали рекомендации по покупке поддержанной Mazda…
Опубликованы фото салона нового Genesis…
Названы самые грязные места в салоне…
Ученые из Германии выяснили, кошки или собаки лучше помогают справиться с…
Ученые создали новую модификацию…
Вышел трейлер фильма "Зеровилль" от режиссера Джеймса…
Ученые узнали о механизме смены пола у…
Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ России проходит заводские…
Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин развлекается с его…
Google Assistant победил на тестировании голосовых…
Звезда «Жестоких игр» Сельма Блэр показала первые фото после…
Huawei готовит стильные очки дополненной…
Юлия Высоцкая празднует 46-летие с супругом Андреем Кончаловским во…
Запрос «Ален Делон умер» стал одним из самых популярных в…
Юлия Пересильд со слезами на глазах рассказала об убийстве…
Алексей Панин откровенно рассказал о своих сексуальных связях с…
Психолог объяснила, что означают прозвища Кейт Миддлтон, Меган Маркл и Елизаветы…
В новом сезоне «Студии СОЮЗ» песни Федука зазвучат голосом Аллы…
Жириновский раскритиковал советские песни за пропаганду…
Кейт Миддлтон учит детей теннису в элитном загородном…
Названы актеры, начавшие карьеру в фильмах для…
Эксперты назвали лучшее средство от солнечных…
Министр обороны Сербии пришел в восторг от российского вертолета…
Уфолог уличил NASA в редактировании снимков Нептуна и…
Алена Шишкова проигнорировала день рождения…
Просмотреть все новости