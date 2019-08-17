Прототип обновленного McLaren 720S вывели для тестов на Нюрбургринг





Немногим ранее зарубежная пресса уже сообщала, что инженеры McLaren работают над новой версией суперкара 720S, которая получит «длинный хвост» и соответствующую приставку в названии. Иными словами, речь шла о модели McLaren 720S Long Tail. Изменения при выпуске таких моделей заключаются в удлинении их задней части.Кроме того, о возможном выпуске версии McLaren 720S Long Tail ранее говорил и гендиректор британской марки Майк Флевитт. По его словам, в 2017 году модель McLaren 625 Long Tail с таким же «длинным хвостом» имела большой успех, поэтому не исключено появление такой же версии для уже вышедшего на тот момент McLaren 720S.Теперь же, судя по тому, что новая машина уже проходит испытания «коварным» Нюрбургрингом, есть основания полагать, что ее могут официально представить еще до конца текущего года.