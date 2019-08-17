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Infiniti готовит к выпуску новый кросс-купе с индексом QX55

Модельный ряд японского бренда Infiniti в скором будущем пополнится новым кроссовером с индексом QX55. По некоторым данным, новинка обзаведется нисходящей к корме линией крыши в стиле первого поколения серии Infiniti FX и будет представлена в кузове кросс-купе.
Infiniti готовит к выпуску новый кросс-купе с индексом QX55

Представители компании Infiniti рассекретили не только название нового автомобиля, но еще и показали первый тизер будущего кроссовера. По словам исполняющего обязанности главы правления бренда Майка Коллерана, новый кросс-купе Infiniti QX55 должен занять достойное место в новом и одном из самых быстрорастущих сегментов глобального автомобильного рынка. «Клиенты компании и поклонники марки по достоинству оценят дизайн новой модели с купеобразной линией крыши», - подчеркнул топ-менеджер.

Сообщается, что официальный дебют автомобиля запланирован на лето 2020 года. А вот данных о линейке двигателей для нового Infiniti QX35, равно как и о технических характеристиках грядущего дебютанта, нет.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:57

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