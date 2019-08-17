«Мастер и Маргарита» может стать самым дорогим фильмом в истории российского кинематографа





О финансовом аспекте работы над созданием «Мастера и Маргариты» рассказал один из продюсеров картины и глава жюри 7-го Российского фестиваля короткометражных фильмов Игорь Толстунов., - заявил Толстунов, не став называть имена. При этом, по его утверждению, кастинг до сих по не закончен., - подытожил продюсер.Ранее появлялись сообщения о том, что бюджет фильма составляет порядка 800 миллионов рублей, при этом лента уже получила государственную поддержку от Фонда Кино, а в числе его продюсеров также значится имя Константина Эрнста.