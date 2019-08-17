«Мастер и Маргарита» может стать самым дорогим фильмом в истории российского кинематографа
Весной 2020 года режиссер Николай Лебедев приступит к работе над экранизацией знаменитого романа «Мастер и Маргарита». Уже сейчас сообщается, что этот фильм получит один из самых больших бюджетов за последние годы, а в перспективе может и вовсе стать рекордсменом по затраченным на его производство средствам.
О финансовом аспекте работы над созданием «Мастера и Маргариты» рассказал один из продюсеров картины и глава жюри 7-го Российского фестиваля короткометражных фильмов Игорь Толстунов. «В следующем году начинаем работу. Скорее всего в марте. В проекте примут участие западные артисты», - заявил Толстунов, не став называть имена. При этом, по его утверждению, кастинг до сих по не закончен. «Бюджет мы не раскрываем, но он довольно большой. Один из самых крупных в российской истории», - подытожил продюсер.
Ранее появлялись сообщения о том, что бюджет фильма составляет порядка 800 миллионов рублей, при этом лента уже получила государственную поддержку от Фонда Кино, а в числе его продюсеров также значится имя Константина Эрнста.
О финансовом аспекте работы над созданием «Мастера и Маргариты» рассказал один из продюсеров картины и глава жюри 7-го Российского фестиваля короткометражных фильмов Игорь Толстунов. «В следующем году начинаем работу. Скорее всего в марте. В проекте примут участие западные артисты», - заявил Толстунов, не став называть имена. При этом, по его утверждению, кастинг до сих по не закончен. «Бюджет мы не раскрываем, но он довольно большой. Один из самых крупных в российской истории», - подытожил продюсер.
Ранее появлялись сообщения о том, что бюджет фильма составляет порядка 800 миллионов рублей, при этом лента уже получила государственную поддержку от Фонда Кино, а в числе его продюсеров также значится имя Константина Эрнста.
Культура
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:17