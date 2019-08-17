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Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти рассказала о влиянии рака на ее семейные отношения

Известная американская киноактриса Шеннен Доэрти, знакомая широкой публике по роли в сериале «Зачарованные», откровенно рассказала о том, какое влияние на ее семейные отношения оказал рак. Как утверждает артистка, этот недуг только укрепил их с супругом отношения.
Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти рассказала о влиянии рака на ее семейные отношения

Страшный диагноз медики поставили актрисе еще в 2015 году. Тогда у Шеннен Доэрти выявили рак груди. После длительной терапии удалось добиться ремиссии, но произошло это только через два года. Как признается сама актриса, этот период стал для ее семьи настоящим испытанием. При этом Доэрти признается, что ее отношения с супругом тоже претерпели изменений, причем именно в лучшую сторону, сообщает журнал People.

Как утверждает звезда «Зачарованных», после произошедшего они с мужем стали больше ценить свои отношения и проявлять друг к другу уважение. И если раньше после очередной ссоры они позволяли себе не разговаривать друг с другом по нескольку дней, то сейчас стараются не тратить на бесполезные обиды столько времени и всегда пытаются совместно найти решение проблемы.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:45

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