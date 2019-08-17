Redmi готовит производство собственного смарт-телевизора





Прямой намек на скорое появление смарт-телевизоров бренда Redmi накануне дал один из топ-менеджеров телевизионного подразделения компании Xiaomi Ли Сяошуан. «Сегодня в беседе с Лу Вейбингом стало понятно, что наши друзья очень сильны, и нам обязательно следует обратить на это внимание», - отметил он.Примечательно, что Сяошуан является ответственным за выпуск давно известных Xiaomi TV, а Лу Вейбинг является вице-президентом китайской компании, который курирует недавно созданный суббренд Redmi. На основании этих данных можно прийти к выводу, что в скором времени мир увидит бюджетные умные телевизоры бренда.В подтверждение этой версии свидетельствует и недавний вопрос, заданный Лу Вейбингом пользователям в соцсети. Вице-президент Xiaomi тогда спрашивал у подписчиков, хотели бы они, чтобы компания выпустила Redmi TV.