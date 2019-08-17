Катя Гордон раскритиковала звезд за глупые публикации в Instagram

Темой для откровенного разговора с поклонниками стала как раз популярная соцсеть Instagram, вернее знаменитости, которые позволяют себе делать довольно глупые публикации. В качестве примера Катя Гордон привела балерину Волочкову, которая везде и всюду публикует снимки своего знаменитого шпагата. Рассуждая далее, телеведущая даже упомянула и свои собственные записи о правах женщин, задавшись вопросом о том, кому вообще интересны все эти разговоры.Досталось от известного юриста и продюсеру Яне Рудковской, которая якобы слишком часто хвастается перед подписчиками одеждой и завтраками. «Мир полон идиотизма. Разве кто-то просил всех их делать такие публикации. Пора признать, что все мы – зазнавшиеся дураки», - отметила Гордон.