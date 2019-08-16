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Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин развлекается с его детьми

Американская художница казахского происхождения Дарина Эрвин, ставшая супругой известного российского актера, продюсера и певца Александра Цекало, накануне впервые встретилась с детьми мужа. Позднее девушка показала, что прекрасно ладит с детьми знаменитости от первого брака с сестрой Веры Брежневой.
Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин развлекается с его детьми

В stories на страничке Instagram молодой избранницы Александра Цекало появилось короткое видео, на котором Дарина Эрвин показала, как развлекается с детьми супруга. В кадр во время съемки попал и сам артист. Звездное семейство прогулялось по территории одного из парков в Лос-Анджелесе, где дети не без восторга изучали аттракционы, а Александр Цекало был замечен за поеданием мороженого.

По некоторым данным, российский продюсер познакомил свою молодую супругу с детьми еще до вступления в брак. А вот с бывшей супругой Цекало сумел расстаться без скандалов, что обернулось для него свободным доступом к детям в любое время. Видимо, именно по этой причине наследники продюсера смогли беспрепятственно прилететь в США, где весело проводят время с отцом и его новой женой.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:57

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