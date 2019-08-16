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Google Assistant победил на тестировании голосовых помощников

Компания IQ Loup Ventures провела тестирование голосовых помощников, по результатам которого победил ассистент от Google. Однако алгоритмы остальных не слишком отставали от победителя.

Участникам тестирования нужно было обработать, а затем правильно ответить на 800 вопросов. Победителем стал Google Assistant, который верно проанализировал все задания и дал правильные ответы на 92,9% из них.

Вторую позицию занял помощник компании Apple Siri, алгоритм которого был значительно улучшен по сравнению с прошлым годом. В тройку лидеров попал Alex, разработанный Amazon, который понял 99,9% вопросов, но ответил на 79,8% из них.



 
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Технологии
Добавил: Хаджиогло Анна Сегодня, 19:55

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