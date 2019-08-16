Google Assistant победил на тестировании голосовых помощников





Участникам тестирования нужно было обработать, а затем правильно ответить на 800 вопросов. Победителем стал Google Assistant, который верно проанализировал все задания и дал правильные ответы на 92,9% из них.Вторую позицию занял помощник компании Apple Siri, алгоритм которого был значительно улучшен по сравнению с прошлым годом. В тройку лидеров попал Alex, разработанный Amazon, который понял 99,9% вопросов, но ответил на 79,8% из них.