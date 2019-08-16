Звезда «Жестоких игр» Сельма Блэр показала первые фото после химиотерапии
Американская актриса Сельма Блэр борется с рассеянным склерозом, курс лечения от которого включает в себя химиотерапию. Накануне звезда «Жестоких игр» показала первое фото, продемонстрировав, как изменилась ее внешность во время борьбы с этим опасным недугом.
Несмотря на то, что курс химиотерапии оставил Сельму Блэр без волос, актриса совсем не унывает. Ей удалось не просто сохранить оптимизм, но еще и организовать помощь тем, кто тоже испытывает проблемы со здоровьем. Во время лечения у актрисы начали редеть ресницы и брови, а выпадающие волосы вынудили ее побриться налысо. При этом звезда кино совсем не боится демонстрировать столь изменившуюся внешность и вести откровенные разговоры о своем заболевании.
Накануне Сельма Блэр опубликовала фото своей новой внешности и призналась, что курс химиотерапии отразился также на ее зрении. В этой связи, отмечает она, ей стало сложно пользоваться смартфоном и общаться в социальных сетях. Зато, делится радостью актриса, после очередного курса она наконец начала чувствовать свою левую ногу.
Несмотря на то, что курс химиотерапии оставил Сельму Блэр без волос, актриса совсем не унывает. Ей удалось не просто сохранить оптимизм, но еще и организовать помощь тем, кто тоже испытывает проблемы со здоровьем. Во время лечения у актрисы начали редеть ресницы и брови, а выпадающие волосы вынудили ее побриться налысо. При этом звезда кино совсем не боится демонстрировать столь изменившуюся внешность и вести откровенные разговоры о своем заболевании.
Накануне Сельма Блэр опубликовала фото своей новой внешности и призналась, что курс химиотерапии отразился также на ее зрении. В этой связи, отмечает она, ей стало сложно пользоваться смартфоном и общаться в социальных сетях. Зато, делится радостью актриса, после очередного курса она наконец начала чувствовать свою левую ногу.