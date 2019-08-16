Huawei готовит стильные очки дополненной реальности





Сообщается, что заявки на регистрацию новых торговых марок были направлены юристами Huawei в Европейское и Британское ведомства по интеллектуальной собственности. Среди зарегистрированных имен называют также Huawei AR Glass и Huawei VR Glass. Подобная точность в названиях могут свидетельствовать о том, что официальная презентация новинок может состояться в обозримом будущем.Никаких точных характеристик грядущих AR/VR-очков от компании Huawei пока не приводится. Известно лишь, что внешне они будут представлять собой довольно стильные аксессуары, напоминающие солнцезащитные очки. В устройства будет встроен микрофон и динамики для взаимодействия с голосовым помощником и совершения звонков. Также есть данные о возможной защите очков от влаги по стандарту IP67 и наличии довольно емкого аккумулятора на 2200 мАч.