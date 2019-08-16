Юлия Высоцкая празднует 46-летие с супругом Андреем Кончаловским во Франции





С самого утра Юлии Высоцкой приходят поздравления от друзей, коллег и фолловеров в Instagram. День рождения звезда празднует за границей с супругом. Пару дней назад актриса отправилась в двухнедельный тур по Европе, в котором проведет свои каникулы.В браке у Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского родилось двое детей. В 2013 году глава семейства попал в дорожно-транспортное происшествие, находясь в машине с наследницей, которая получила множественные ранения. Медикам пришлось ввести дочь звездной пары в искусственную кому, и с тех пор Юлия Высоцкая никак не комментирует состояние девочки.