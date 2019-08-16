Запрос «Ален Делон умер» стал одним из самых популярных в Google

Все началось с ужасных головных болей, с которыми актера доставили еще в начале августа в одну из парижских клиник, где медики провели ему операцию. Позднее дочь Алена Делона Аннушка рассказала, что все обошлось, а здоровье ее отца на данный момент стабильно.«Отцу очень повезло, сейчас уже все хорошо. Ален Делон хотел бы поблагодарить всех друзей и поклонников за многочисленные послания со словами поддержки и любви, которые он получил. Все это позволяет ему продолжать двигаться дальше», - рассказывала женщина. По ее словам, в больнице 83-летний артист провел около трех недель, после чего смог вернуться в Швейцарию, где проживает последние несколько лет.Сообщается, что актера уже не в первый раз едва ли не хоронят заживо. Все началось еще в январе 2018 года, когда он дал интервью в честь 60-летнего юбилея своей актерской карьеры. Актер, заявлявший о том, что уже все пережил и все увидел, не на шутку взволновал фанатов.