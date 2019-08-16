Алексей Панин откровенно рассказал о своих сексуальных связях с мужчинами





Как утверждает Алексей Панин, их с супругой семейная пара – свингеры. Причем, по словам артиста, на свингер-вечеринках он бывает еще с юных лет. Спонтанный сексуальный контакт на подобных мероприятия может произойти в любой момент, да и люди постоянно меняются, подчеркивает Панин.Также актер подтвердил давние слухи о своей бисексуальности. Он утверждает, что пришел к этому вместе со своей супругой, обратив внимание собеседника на то, что все еще любит только женщин, а вот в постели вполне может позволить себе «нетрадиционный подход».В конце этого интервью Алексей Панин обратился к зрителям канала и пожелал им всегда оставаться добрыми людьми. Подытожил свое обращение актер словами о том, что в спонтанных сексуальных связях, по его мнению, нет совершенно ничего предосудительного.