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Психолог объяснила, что означают прозвища Кейт Миддлтон, Меган Маркл и Елизаветы II

Бекки Спеллман, психолог и директор клиники психологической помощи, дала объяснение именам, которыми члены королевской семьи называют друг друга. По мнению эксперта, прозвища Кейт Миддлтон, Меган Маркл и Елизаветы II могут рассказать об отношениях среди родственников.

Не секрет, что герцог Кембриджский называет свою супругу Кейт Миддлтон "кукулкой". Психолог уверена, что такое прозвище свидетельствует о его намерении оберегать жену и о восхищении ее красотой, однако это является и способом показать, что он - глава семьи. Принц Гарри, будучи бывшим военным, не любит прибегать к сентиментальностям и называет Меган Маркл коротко - "Мег". Однако это говорит о том, что он уважает и ценит супругу.

Герцог Эдинбургский не особо церемонится в выражениях и свою возлюбленную, королеву Великобритании Елизавету II, зовет "старой капустой". Бекки Спеллман отметила, что таким образом он напоминает, что она в первую очередь его милая женушка, а потом уже королева. Лишь иногда принц Филипп обращается к супруге - "капустушка".



 
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Культура / Важно
Добавил: Хаджиогло Анна Сегодня, 19:03

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