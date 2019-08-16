Психолог объяснила, что означают прозвища Кейт Миддлтон, Меган Маркл и Елизаветы II





Не секрет, что герцог Кембриджский называет свою супругу Кейт Миддлтон "кукулкой". Психолог уверена, что такое прозвище свидетельствует о его намерении оберегать жену и о восхищении ее красотой, однако это является и способом показать, что он - глава семьи. Принц Гарри, будучи бывшим военным, не любит прибегать к сентиментальностям и называет Меган Маркл коротко - "Мег". Однако это говорит о том, что он уважает и ценит супругу.Герцог Эдинбургский не особо церемонится в выражениях и свою возлюбленную, королеву Великобритании Елизавету II, зовет "старой капустой". Бекки Спеллман отметила, что таким образом он напоминает, что она в первую очередь его милая женушка, а потом уже королева. Лишь иногда принц Филипп обращается к супруге - "капустушка".