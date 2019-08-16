В новом сезоне «Студии СОЮЗ» песни Федука зазвучат голосом Аллы Пугачевой





Как сообщает пресс-служба канала ТНТ, ведущие «Студии СОЮЗ» в новом сезоне наконец попробуют выяснить, что же для его участников стоит на первом месте: юмор или все же музыка. Так, в числе гостей программы называются имена Федука и Антона Шастуна. И если резидент другого популярного шоу «Импровизация» уже бывал в гостях у ведущих шоу, то Федуку предстоит попробовать себя в этой роли впервые.Сообщается, что создатели программы серьезно подготовились к первому визиту популярного исполнителя. Специально для него, к примеру, был создан конкурс под названием «Федук Бедросович Газманов», во время которого участники должны будут прослушать несколько одновременно играющих композиций и угадать их авторов. Большим сюрпризом для зрителей также станет новое звучание песен Федука в исполнении Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.