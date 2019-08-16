Кейт Миддлтон учит детей теннису в элитном загородном клубе
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон большую часть каникул этим летом старается проводить с детьми в одном из элитных загородных клубов, расположенных всего в получасе езды от официальной лондонской резиденции ее семьи. Здесь королевская особа учит детей игре в теннис.
Сообщается, что членство в этом фешенебельном заведении обходится порядка 1 280 британских фунтов в год. Клуб расположился на территории в 42 акра и вмещает полтора десятка теннисных кортов, комфортабельные деревянные домики со всеми удобствами и игровую площадку с аттракционами. По данным ряда источников, Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта и принцы Луи и Джордж являются завсегдатаями этого заведения.
Сообщается, что членство в этом фешенебельном заведении обходится порядка 1 280 британских фунтов в год. Клуб расположился на территории в 42 акра и вмещает полтора десятка теннисных кортов, комфортабельные деревянные домики со всеми удобствами и игровую площадку с аттракционами. По данным ряда источников, Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта и принцы Луи и Джордж являются завсегдатаями этого заведения.
«Она приводит в клуб всех детей. Там отличные игровые площадки, которые приводят их в восторг. Кроме того, принцесса Шарлотта и принц Джордж уже начали брать там уроки тенниса», - утверждается в сообщении британских СМИ.
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:51