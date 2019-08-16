Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ России проходит заводские испытания





О старте ходовых испытаний «Варшавянки» сообщил официальный представитель департамента массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ Игорь Дыгало. Сообщается, что контракт на производство шести подлодок проекта 363.3 для ТОФ России был подписан между «Адмиралтейскими верфями» и оборонным ведомством еще осень 2016 года.Во время проведения заводских ходовых тестов новейшая подлодка должна продемонстрировать стабильность работы ряда судовых систем. В том числе систем гидроакустики и связи. Субмарины проекта «Варшавянка» являются третьим поколением дизель-электрических подводных лодок с водоизмещением 3 950 тон и скоростью хода под водой в 20 узлов. Экипаж судна составляет 52 человека. Называется и рабочая глубина погружения лодки, которая составляет 300 метров.