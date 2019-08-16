Министр обороны Сербии пришел в восторг от российского вертолета Ми-35





Еще в начале августа Александр Вулин рассказал о том, что Белград заключил с российской стороной контракт на поставку семи вертолетов Ми-35 и Ми-17. Поставки должны быть осуществлены в конце 2019 или начале 2020 года. А уже 16 августа сербский чиновник в составе делегации своего ведомства лично побывал на ростовском производственном комплексе «Росвертол», где смог поближе осмотреть четыре из заказанных машин. Более того, для министра даже провели демонстрационный полет.«Сербия продолжит вооружаться и выполнять пункты военно-технического соглашения, которое было достигнуто на высшем уровне. Мы этим очень горды и благодарим Россию, но подчеркиваем, что никогда не станем применять это оружие во зло», - поделился своими впечатлениями министр. По его словам, сербские военные до сих пор эксплуатируют вертолеты советских времен, а теперь он уверен, армия получит современные летательные аппараты, хорошо оборудованные и с высоким уровнем надежности. Глава Минобороны Сербии при этом подчеркнул, что российские Ми-35 наравне с американскими Н145M Airbus являются лучшими машинами в своем классе.