Алена Шишкова проигнорировала день рождения Тимати





Отсутствие модели Алены Шишковой на праздновании дня рождения Тимати, от которого она родила дочь Алису, породило немало слухов о том, по какой причине девушка могла проигнорировать это мероприятие. Теперь в социальных сетях обсуждают не только тот факт, что мать артиста Симона Юнусова ни разу не сфотографировалась с его нынешней беременной пассией Анастасией Решетовой, но и отсутствие на празднике матери дочки Тимати Алены Шишковой.Сообщается, что бывшая возлюбленная Тимати при этом сохраняет довольно дружные отношения с его матерью, однако все равно пропустила торжества. Бытует даже версия о том, что ее отсутствие объясняется нежеланием самого музыканта раздражать саму Решетову, которая на данный момент находится в положении. Обсуждения отсутствия модели на празднике перенеслось на ее страничку в Instagram. Так, самые внимательные поклонники отметили, что она даже не поздравила экс-бойфренда в соцсети.