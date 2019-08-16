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Алена Шишкова проигнорировала день рождения Тимати

Накануне известный российский рэпер Тимати отметил свое 36-летие. Празднества по этому поводу прошли на Мальдивах. Вот только фанаты музыканта так и не заметили среди гостей торжества мать дочери артиста Алену Шишкову.
Алена Шишкова проигнорировала день рождения Тимати

Отсутствие модели Алены Шишковой на праздновании дня рождения Тимати, от которого она родила дочь Алису, породило немало слухов о том, по какой причине девушка могла проигнорировать это мероприятие. Теперь в социальных сетях обсуждают не только тот факт, что мать артиста Симона Юнусова ни разу не сфотографировалась с его нынешней беременной пассией Анастасией Решетовой, но и отсутствие на празднике матери дочки Тимати Алены Шишковой.

Сообщается, что бывшая возлюбленная Тимати при этом сохраняет довольно дружные отношения с его матерью, однако все равно пропустила торжества. Бытует даже версия о том, что ее отсутствие объясняется нежеланием самого музыканта раздражать саму Решетову, которая на данный момент находится в положении. Обсуждения отсутствия модели на празднике перенеслось на ее страничку в Instagram. Так, самые внимательные поклонники отметили, что она даже не поздравила экс-бойфренда в соцсети.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:27

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