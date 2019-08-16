Юлия Пересильд со слезами на глазах рассказала об убийстве отца





В юности Юлия Пересильд поехала покорять Москву, поступила в театральный ВУЗ, при этом ей приходилось даже проводить ночь на вокзале. Однако это все ничто, по сравнению с тем, что она пережил в детстве, когда убили ее отца.Юлия Пересильд, вспоминая отца, отметила, что он был разносторонней личностью, но с достаточно поверхностным мышлением. В 90-е года прошлого столетия родитель занялся бизнесом по продаже джинсов. Хоть деньги его и изменили, но пропустить 11-летие дочери без уважительной причины отец Юлии Пересильд не мог. Актриса рассказывала со слезами на глазах, что даже обиделась на родителя за опоздание. После долгих ожиданий мать именинницы стала звонить в милицию, а потом в морг, откуда и узнала о смерти супруга.Артистка призналась, что не плакала после известия о гибели отца из-за шока. По приезду домой семья обнаружила, что их ограбили. Однако все эти трудности только закалили характер Юлии Пересильд, не сломав его. В завершение она попросила фанатов не жалеть ее, потому что это чувство вызывает в ней только злость.