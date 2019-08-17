Специалисты назвали самую концерогенную бытовую вещь





Использование при изготовлении кухонной посуды материала с полихлорвинилом обеспечивает ей более высокую устойчивость к пятнам, однако он может провоцировать развитие злокачественных опухолей. Кроме этого, полихлорвинил могут содержать зубная нить и коробки для пиццы.Специалисты не рекомендуют длительное время хранить продукты в пластмассовых контейнерах из-за выделяющихся из них токсических веществ. Также в перечень небезопасных предметов попали подсластители, в том числе сахарин и сорбет, освежители воздуха и моющие средства. Эксперты советуют выбирать максимально щадящую бытовую химию.