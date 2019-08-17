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Специалисты назвали самую концерогенную бытовую вещь

Специалисты назвали самую концерогенную бытовую вещь. Обычная кухонная посуда из-за содержащегося в ней полихлорвинила может провоцировать развитие злокачественных опухолей.

Использование при изготовлении кухонной посуды материала с полихлорвинилом обеспечивает ей более высокую устойчивость к пятнам, однако он может провоцировать развитие злокачественных опухолей. Кроме этого, полихлорвинил могут содержать зубная нить и коробки для пиццы.

Специалисты не рекомендуют длительное время хранить продукты в пластмассовых контейнерах из-за выделяющихся из них токсических веществ. Также в перечень небезопасных предметов попали подсластители, в том числе сахарин и сорбет, освежители воздуха и моющие средства. Эксперты советуют выбирать максимально щадящую бытовую химию.



 
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Общество
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 07:00

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