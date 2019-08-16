Алла Пугачева показала детей, голосующих за мир

Алла Пугачева с недавних пор стала активным Instagram-блогером, регулярно выкладывая в Сеть фото и видео, посвященные ее семье и творчеству. На этот раз легендарная певица порадовала фанатов позитивным снимком, на котором дружно и весело позируют перед камерой толпа ребятишек. На первом плане что-то громко кричит Лиза, а рядом с ней стоит и брат Гарри."Дети голосуют за МИР!" - лаконично прокомментировала снимок Алла Пугачева, добавив хэштеги #мирумир и #митингБэби.