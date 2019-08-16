Прожившие 68 лет в браке супруги поделились секретом крепких отношений





Впервые Фрэнсис и Розмари познакомились еще в старших классах, в результате их брак продержался более 68 лет. В течение многих лет супруги даже носили одинаковую одежду, что также считают секретом своих крепких отношений. Как вспоминает женщина, однажды ее мать купила ей и ее супругу одинаковые рубашки, после чего пара начала часто носить похожие наряды.Даже сегодня Розмари Клонц полностью отвечает за гардероб своего мужа, который с радостью надевает все, что выбирает для него она. Супруги также совместно исполняют церковные песни. Они уверены, что вера в Бога тоже помогла им в сохранении хороших отношений через столько лет.