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Жириновский раскритиковал советские песни за пропаганду алкоголя

Лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с резкой критикой в адрес популярных советских песен. По мнению политика, во многих известных шлягерах советского периода содержится откровенная пропаганда алкоголя.
Жириновский раскритиковал советские песни за пропаганду алкоголя

Такая идея посетила Владимира Жириновского во время прослушивания эфира радиостанции «Говорит Москва», сообщается в его Telegram-канале. «Услышал утром в эфире радио советскую песню «Пора в путь-дорогу»», - подчеркнул депутат. По его словам, во время прослушивания этой композиции он сразу же обратил внимание на строчку из песни, в которой поется: «так выпьем раз и выпьем два».

«Я конечно понимаю, что эту советскую песню любят очень многие. Но разве нельзя было выбрать какую-то другую, в которой не было бы пропаганды алкоголя? Ведь люди это слышат и невольно у них откладывается мысль, что если собрался в дорогу – надо выпить. Не нужно приучать людей к этому через культуру», - сетует политик.



 
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Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:00

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