Жириновский раскритиковал советские песни за пропаганду алкоголя

«Я конечно понимаю, что эту советскую песню любят очень многие. Но разве нельзя было выбрать какую-то другую, в которой не было бы пропаганды алкоголя? Ведь люди это слышат и невольно у них откладывается мысль, что если собрался в дорогу – надо выпить. Не нужно приучать людей к этому через культуру», - сетует политик.





Такая идея посетила Владимира Жириновского во время прослушивания эфира радиостанции «Говорит Москва», сообщается в его Telegram-канале. «Услышал утром в эфире радио советскую песню «Пора в путь-дорогу»», - подчеркнул депутат. По его словам, во время прослушивания этой композиции он сразу же обратил внимание на строчку из песни, в которой поется: «так выпьем раз и выпьем два».