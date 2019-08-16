В Севастополе нашли просроченные льготные лекарства на 30 миллионов рублей





О масштабах просроченных лекарственных препаратов, подлежащих уничтожению, стало известно от аудиторов крымской контрольно-счетной палаты. Сообщается, что потери регионального и федерального бюджетов в этой связи оценивается в 29 миллионов 600 тысяч рублей. Такие данные содержатся в материалах по проведенному аудиту в сфере закупок лекарственных средств и медицинских изделий за счет севастопольского бюджета, сообщает издание «Новый Севастополь».По данным аудиторов, по состоянию на начало текущего года общий объем остатков лекарств составил около 420 000 упаковок на общую сумму порядка 369 миллионов рублей. Более того, в нынешнем году планируется к уничтожению еще свыше 40 000 упаковок общим весом около 1 300 килограмм, у которых также истекает срок годности.