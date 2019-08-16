Названы актеры, начавшие карьеру в фильмах для взрослых





Саша Грей. На большом экране она появилась после того, как сделала карьеру в порно. Пикантные ролики с актрисой до сих пор пользуются популярностью.Сильвестр Сталлоне. Герой боевиков попробовал себя в «клубничке» в начале 70-х. Ныне те работы он называет безобидной обнаженкой, которая встречается в любых фильмах современности.Камерон Диаз в 19 лет еще не знала о будущей славе, поэтому снялась в откровенной рекламе кожаного нижнего белья. Через время ей пришлось судиться с авторами той эротической фотосессии.Деми Мур всемирно известная актриса, но она начала карьеру со съемок садо-мазо, так как с ней почти не хотели работать режиссеры. Заработав нужное количество денег, Мур сделала пластику и стала эталоном красоты.Дэвида Духовны весь мир знает, в первую очередь, как Малдера из «Секретных материалов», но в активе артиста есть и кинопроекты эротического характера, чего он не скрывает.