Эксперты назвали лучшее средство от солнечных ожогов
В летний период огромное количество людей сталкиваются с солнечными ожогами, что доставляет немало дискомфорта. Накануне эксперты назвали самое эффективное средство борьбы с последствиями солнечных ожогов, которое есть практически в каждом холодильнике.
Речь идет о прохладном молоке. Как оказалось, этот продукт способен оказать на кожу увлажняющее, смягчающее и успокаивающее воздействие. Отмечается, что высокую эффективность этого способа борьбы с ожогами доказали даже проведенные научные исследования. К примеру, было установлено, что компресс из прохладного молока способствует быстрому заживлению кожи после солнечного ожога.
Кроме того, молочный компресс дополнительно позволяет охладить места ожогов на коже. А благодаря высокому содержанию в этом продукте витаминов групп D и A, которые считаются антиоксидантами, действительно происходит ускорение процесса заживления поврежденных участков кожного покрова. Самым же последним доводом в пользу молока стал тот факт, что оно оказывает на кожу отшелушивающее воздействие, избавляя эпидермис от уже отмерших клеток.
Речь идет о прохладном молоке. Как оказалось, этот продукт способен оказать на кожу увлажняющее, смягчающее и успокаивающее воздействие. Отмечается, что высокую эффективность этого способа борьбы с ожогами доказали даже проведенные научные исследования. К примеру, было установлено, что компресс из прохладного молока способствует быстрому заживлению кожи после солнечного ожога.
Кроме того, молочный компресс дополнительно позволяет охладить места ожогов на коже. А благодаря высокому содержанию в этом продукте витаминов групп D и A, которые считаются антиоксидантами, действительно происходит ускорение процесса заживления поврежденных участков кожного покрова. Самым же последним доводом в пользу молока стал тот факт, что оно оказывает на кожу отшелушивающее воздействие, избавляя эпидермис от уже отмерших клеток.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:43