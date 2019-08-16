Эксперты назвали лучшее средство от солнечных ожогов





Речь идет о прохладном молоке. Как оказалось, этот продукт способен оказать на кожу увлажняющее, смягчающее и успокаивающее воздействие. Отмечается, что высокую эффективность этого способа борьбы с ожогами доказали даже проведенные научные исследования. К примеру, было установлено, что компресс из прохладного молока способствует быстрому заживлению кожи после солнечного ожога.Кроме того, молочный компресс дополнительно позволяет охладить места ожогов на коже. А благодаря высокому содержанию в этом продукте витаминов групп D и A, которые считаются антиоксидантами, действительно происходит ускорение процесса заживления поврежденных участков кожного покрова. Самым же последним доводом в пользу молока стал тот факт, что оно оказывает на кожу отшелушивающее воздействие, избавляя эпидермис от уже отмерших клеток.