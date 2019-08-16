Алла Довлатова поделилась своим секретом молодости

Два года назад Алла Довлатова родила дочь, которая стала ее четвертым ребенком, тем не менее она все также покоряет поклонников в социальных сетях фотографиями в купальнике, демонстрирующие ее подтянутую фигуру. Недавно актриса поделилась, что поддерживает свою привлекательность и молодость с помощью салонов красоты, где из-за неимения достаточного количества свободного времени делает сразу несколько процедур. Также Алла Довлатова рассказала, что не любит излишнюю возню, потому приучила себе рационально распределять время, успевая работать, воспитывать детей и заботиться о супруге.Артистка заверила, что успевает насладиться обществом дочерей и сына. Дети в свою очередь гордятся самодостаточной, известной и успешной родительницей.