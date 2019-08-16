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Назван способ проверить здоровье почек по газетному листу

Почки по праву считаются естественным фильтром человеческого организма, поскольку они отвечают за фильтрацию крови и ее избавление от излишнего «мусора». Накануне был назван способ, который позволяет быстро проверить здоровье почек с помощью обычного листа газеты.
Назван способ проверить здоровье почек по газетному листу

Вообще, «газетный способ» считается давно известным народным средством. Более того, использовать газету для этого совсем не обязательно, вместо нее можно воспользоваться любым другим печатным листом, вроде брошюры или буклета. Суть способа довольно проста. Газетный лист следует поместить в прозрачную емкость и заполнить ее мочой. Считается, что если после этого через мочу легко просматривается весь напечатанный на листе текст, значит почки совершенно здоровы и функционируют нормально. А вот если моча будет мутной или темной, лишая возможности прочитать текст, значит пришло время обратиться к медикам, поскольку существует вероятность наличия каких-то сбоев в работе этого жизненно важного органа.

Большое беспокойство с желанием немедленно побывать на приеме у врача должен вызвать очень темный цвет мочи с кровяным оттенком или кровяными включениями.



 
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Наука / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:41

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