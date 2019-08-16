Иван Охлобыстин готовит презентацию автобиографического романа «Записки упрямого человека. Быль»





Миллионам российских зрителей Иван Охлобыстин хорошо знаком по звездной роли в ситкоме «Интерны», а также по ролям в других картинах. Теперь же узнать артиста можно с другой стороны. Презентация его автобиографического романа состоится в одном из магазинов сети «Читай-город», расположенном на 4-м этаже торгового центра «Европейский» (пл. Киевского вокзала Москвы).Как говорится в сообщении сети, во время встреч с читателями автор поделится подробностями о своей книге, где он решил приоткрыть занавес и впустить широкую публику в собственную гримерку, где можно найти и медицинский халат, и рокерскую куртку с рваными джинсами, и даже облачение церковника. На страницах своего романа актер также воспоминает детство, берется рассуждать на довольно острые темы, а в некоторых эпизодах даже провоцирует читателя и взывает к действию.