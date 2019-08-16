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Путин присвоил двум пилотам аварийно севшего под Жуковским А321 звание «Героя России»

Российский президент Владимир Путин наградил всех членов команды аварийно севшего в Подмосковье авиалайнера Airbus A321. Кроме того, двум пилотам самолета присвоено звание «Героя России».
Путин присвоил двум пилотам аварийно севшего под Жуковским А321 звание «Героя России»

Командир экипажа ставшего знаменитым на всю страну авиалайнера А321 Димир Юсупов, а также второй пилот этого борта Георгий Мурзин отныне носят звание «Герой России». Всем остальным пяти членам экипажа знаменитого борта вручили ордена мужества, сообщает портал «Слово и Дело».

Напомним, накануне пассажирский лайнер компании «Уральские авиалинии», совершавший рейс из столицы в Симферополь, был вынужден совершить экстренную посадку на кукурузное поле, поскольку сразу после взлета борт столкнулся со стаей птиц (предположительно чаек), что вызвало пожар в двигателе. Пилоты приняли решение аварийно садить воздушное судно с выключенными двигателями во избежание распространения пожара.

В момент этого инцидента в салоне находились 227 пассажиров и 7 членов экипажа. Благодаря профессиональным действиям пилотов все они остались живы. Не обошлось впрочем без пострадавших, различные травмы получили несколько десятков человек.



 
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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:27

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