Актриса Елизавета Никищихина видела свои похороны во сне
Садальский не согласен с теми, кто называет Никищихину некрасивой. По его словам, она могла быть странной и нестандартной, но артисткой с одновременно комическим, трагическим и удивительным лицом, которая не боялась казаться смешной или жалкой, так как это, как заметил Станислав Садальский, удел гениальных актеров.
Артист вспомнил единственную «главную роль» своей умершей коллеги в жизни спектакль «Антигона», который собрал полный аншлаг. Ажиотаж был настолько огромным, что перед премьерой не было лишних билетов, а правоохранителям пришлось охранять театр Станиславского. После этого произошло «затишье» и, как вспомнил Садальский, Елизавета Никищихина больше не получила хороших и стоящих ролей, а сама она не смогла приспособиться в театральной среде или кино, чтобы и дальше получать интересные предложения, хотя мечтала сниматься у Эльдара Рязанова. На съемках «Торпедоносцев» актриса разговорилась со Станиславом Юрьевичем и рассказала ему о сновидении, где она умерла, а при похоронах пришедшие называли Никищихину замечательной и великой актрисой. «Да я же жива, я жива, вот она я», - пыталась окликнуть их актриса, но ее никто не слышал.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
🌿Когда о ней говорят, как о некрасивой, не верю. ✔️Нестандартная - да, странная - да, но! - удивительное лицо, трагическое и комическое одновременно. Она просто не боялась быть смешной, уродливой, жалкой – а это #удел гениальных актеров. #Сегодня по #Доверию показали фильм о Елизавете Никищихиной. #Великая #актриса, которая прожила всего 56 лет. Всегда жалею актеров - талантливых, ранимых, нервных. Всю жизнь зависимых от всего: политики театра, режиссеров, случая. Беспомощных в своем вечном желании поймать Божественный луч на сцене и сыграть в нем – Гениально! Некоторым это удается только однажды, другим – никогда. У Лизы был только один взлет, в начале театральной карьеры, ее единственная «главная роль» в жизни. Вся театральная Москва рвалась на «Антигону» с Никищихиной и Леоновым, попасть на спектакль было нельзя, какой там «лишний билетик»! – конная милиция и оцепление охраняло в эти дни театр Станиславского. А потом всё кончилось. Есть актрисы, которые умеют приспосабливаться – выйти замуж за богатого, знают, с кем встречаться, умеют позвонить вовремя, поздравить с днем рождения. А Лиза стеснялась даже звонить. Я знал, что она хотела сниматься у Рязанова, говорил ей, - позвони, поздравь, а она - «А вдруг он подумает, что я хочу сниматься..?» «Но ты же хочешь!» «А я боюсь.. не могу..» Владимир Коренев, игравший с ней в театре, правильно сказал, что она не была алкоголичкой. Поначалу. Это были какие-то моменты отчаяния, когда страх заливался вином. Страх одиночества, ненужност. Годы ожидания. Потом все усугубилось. Прощали до поры до времени, потому что талантлива. Даже выпускали на сцену в нетрезвом виде, правда, это касалось ролей, где она и играла нетрезвых. Поили чаем и выпускали. И она играла гениально. Одна из последних ее театральных ролей - пьяный бомж в спектакле «Трое» по пьесе Горького «На дне». «Играю себя» - говорила она… На съемках «Торпедоносцев» Лиза сказала мне: «Приснилось, что я умерла. Во время похорон все говорят обо мне какие-то хорошие слова, мол, «какая замечательная актриса, какая великая». А я подхожу к каждому и говорю – «Да я же жива, я же живая, вот она я..» #телеканалдоверие #театр #ленфильм #садальский #торпедоносцы #ники