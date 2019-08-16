Актриса Елизавета Никищихина видела свои похороны во сне

Садальский не согласен с теми, кто называет Никищихину некрасивой. По его словам, она могла быть странной и нестандартной, но артисткой с одновременно комическим, трагическим и удивительным лицом, которая не боялась казаться смешной или жалкой, так как это, как заметил Станислав Садальский, удел гениальных актеров.Артист вспомнил единственную «главную роль» своей умершей коллеги в жизни спектакль «Антигона», который собрал полный аншлаг. Ажиотаж был настолько огромным, что перед премьерой не было лишних билетов, а правоохранителям пришлось охранять театр Станиславского. После этого произошло «затишье» и, как вспомнил Садальский, Елизавета Никищихина больше не получила хороших и стоящих ролей, а сама она не смогла приспособиться в театральной среде или кино, чтобы и дальше получать интересные предложения, хотя мечтала сниматься у Эльдара Рязанова. На съемках «Торпедоносцев» актриса разговорилась со Станиславом Юрьевичем и рассказала ему о сновидении, где она умерла, а при похоронах пришедшие называли Никищихину замечательной и великой актрисой. «Да я же жива, я жива, вот она я», - пыталась окликнуть их актриса, но ее никто не слышал.