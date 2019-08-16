Врач назвал простой метод профилактики группа и простуды





Специалист отметил, что перед тем, как выходить на улицу и посещать места, где скапливается большое количество людей, нужно проверить наличие в сумке носового платка и флакончика кедрового, чайного дерева, хвойного или можжевельникового масла. Они сдержат в себе вещества, способные убить бактерии и грибки, и снизить активность вирусов, подчеркнул Андрей Тяжельников.Не менее полезными являются апельсиновое, лавандовое, мятное и бергамотное масла, обладающие релаксирующим действием. При их использовании происходит профилактика стресса, что особенно необходимо жителям мегаполисов.