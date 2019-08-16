«Я был женат трижды»: Юрий Розум впервые рассказал о своих браках

«Мой первый брак был еще в 1977 году. Это были юношеские и в некоторой степени курьезные отношения. Моей женой была однокурсница, с которой на последних курсах консерватории завязался роман. Поженились мы в то время, когда меня призвали на военную службу. Сама она была родом из Баку, где очень выражены восточные традиции. Мы были оба очень темпераментными, поэтому ссоры случались часто. Спустя год я все же решил, что нам пора расстаться», - вспоминает артист.





Рассказать о своих трех браках знаменитый музыкант решился после вопроса журналиста о его единственной супруге, с которой он развелся более полутора десятков лет тому назад. Как утверждает Юрий Розум, у него на самом деле было три жены, просто сам он об этом никогда не рассказывал.Во второй раз Юрий Розум женился спустя 7-8 лет после развода. Его второй супругой стала дочь друзей родителей. Как признается пианист, близких и доверительных отношений со второй супругой у него так и не вышло. Поэтому их брак распался, фактически и не начавшись.